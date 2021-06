Campina vai vacinar pessoas de 55 anos ou mais sem comorbidades

A Secretaria de Saúde de Campina Grande retoma l, neste sábado, 19, a imunização contra a Covid-19 e avança aplicando a primeira dose para pessoas a partir de 55 anos, sem comorbidades, além dos retardatários dos grupos anteriormente contemplados. Também serão vacinadas as pessoas que estão com a segunda dose de Coronavac pendente.

No sábado, as ações da D1 para pessoas sem comorbidades a partir de 55 anos e retardatários acontecerão no Cerast (Dinamérica), na Unifacisa (Itararé) e no Seminário Diocesano do Alto Branco, das 14h às 20h, além do SESI do Distrito Industrial, das 14h às 18h.

A aplicação da segunda dose de Coronavac no sábado será exclusivamente no drive-thru do Campestre, das 14h às 20h, para as pessoas que estão com o cronograma vacinal pendente.

A programação segue no domingo, 20, com aplicação de dose 1 para a população com 55 anos ou mais e retardatários, das 8h às 12h, no Parque do Povo (pedestres) e no ginásio O Meninão (drive-thru). Em todos os pontos programados para o fim de semana, a vacinação precisará ser agendada através do aplicativo Vacina Campina ou do site vacinacao.campinagrande.pb.gov.br .

Outros retardatários

As pessoas que fazem parte dos grupos anteriores, que ainda não receberam a primeira dose, poderão comparecer aos locais de vacinação. São os retardatários dos grupos de profissionais da educação, saúde, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência de 18 anos acima, autistas e pessoas com paralisia cerebral. Uma observação importante é que, durante o fim de semana, não serão aplicadas segundas doses da vacina AstraZeneca/Oxford na cidade.

Sábado, das 14h às 20h:

Segunda dose de Coronavac

Local: Drive-thru no Clube Campestre

Primeira dose 55+ anos e retardatários

Locais: Cerast, Unifacisa, Seminário do Alto Branco

Sábado, das 14h às 18h

Primeira dose 55+ anos e retardatários

SESI Distrito

Domingo 8h às 12h:

Primeira dose 55+ anos e retardatários

Parque do Povo (pedestres)

O Meninão (Drive-thru).