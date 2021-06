Campina inicia vacinação de trabalhadores do ensino médio, profissionalizante e superior

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 9 de junho de 2021 às 9:33.

A Coordenação Municipal de Imunização vai iniciar, na tarde desta quarta-feira, a vacinação dos trabalhadores da educação, dos ensinos médio, profissionalizante e superior, a partir de 45 anos de idade. As doses para atendimento a esse grupo devem chegar a Campina Grande ainda nesta manhã, segundo a Secretaria de Saúde do Município. Nesta quarta, se comemora o Dia Nacional de Imunização.

As ações acontecem a partir das 14h, nas faculdades Unifacisa (Itararé) e Uninassau (Liberdade); e nas igrejas Presbiteriana e Verbo da Vida, ambas na Avenida Floriano Peixoto. É necessário fazer o pré-cadastro e agendamento no site vacinacao.campinagrande.pb.gov.br. Também é obrigatório apresentar declaração de vínculo com a instituição de ensino.

Na quinta-feira, 10, a vacinação será estendida para os trabalhadores a partir de 35 anos de idade e na sexta-feira, 11, será a vez dos profissionais de 18 anos acima. Na quinta e sexta, o horário é de 9h às 14h e o agendamento para cada grupo é disponibilizado sempre na noite do dia anterior.

Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde também vai realizar a vacinação de trabalhadores do sistema prisional; pessoas em situação de rua, através da busca ativa; gestantes e puérperas, com comorbidades, do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA).

Público geral

Esta semana a Secretaria Municipal de Saúde abriu o site vacinacao.campinagrande.pb.gov.br para o pré-cadastro da população em geral sem comorbidades. O objetivo é iniciar brevemente a vacinação deste público, por faixa etária.