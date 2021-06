Campina Grande tem semanas com mais casos de toda a pandemia, revela UFCG

O Estado da Paraíba e a cidade de Campina Grande registraram as semanas com maior número de novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias. Foi o maior registro da série histórica desde o início da pandemia.

Os dados foram divulgados pelo professor Josenildo Brito de Oliveira, da Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção (UAEP/CCT), em mais um Relatório de Pesquisa de seu trabalho, que analisa a pandemia e busca entender melhor o comportamento do vírus para otimizar seu enfrentamento.

“Campina Grande registrou o quinto aumento consecutivo semanal de novos casos, com 1.789 novos contágios nos últimos dias. A Paraíba, por sua vez, há três semanas seguidas registra número de novos casos superior a 13 mil. Nesta semana, foram 14.634”, explicou o professor.

“É preciso ressaltar que, segundo o governo do Estado, houve um represamento de dados durante a semana. Mesmo assim, os números seguem alarmantes”, completou.

Segundo o trabalho, estima-se que, até o próximo sábado (19/6), o Estado contabilizará 370.968 casos, registrando 8.383 mortes. Já Campina Grande deve alcançar os 34.088, com 982 óbitos.

O projeto estuda dados obtidos através do site da Universidade Johns Hopkins (EUA) e do Ministério da Saúde e governos de PB e SP. Também conta com a colaboração do estudante Pedro Barbosa (UAEP/CCT).

Click aqui para acessar o relatório na íntegra.