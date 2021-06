Câmara rejeita emendas para reajustar subvenções para entidades de Campina Grande

O vereador Olímpio Oliveira (PSL) apresentou nessa terça-feira (8) na Câmara Municipal de Campina Grande emendas ao projeto que concede subvenções sociais para algumas entidades assistenciais do município.

O objetivo das emendas era reajustar o valor das subvenções destinadas às entidades.

Entretanto, as três emendas apresentadas para contemplar o GAV, que é uma instituição que dá assistência às pessoas com HIV e AIDS, e o Centro de Recuperação Homens de Cristo, que dá assistência aos dependentes químicos em recuperação, foram rejeitadas.

– As entidades não tiveram um aumento a respeito das subvenções. Estes valores estão há 10 anos no mesmo patamar- disse Olímpio.

Inscreva-se no canal do Youtube do Paraibaonline

É muito simples você fazer a sua inscrição: basta acessar o link abaixo, inscrever-se e ATIVAR o sininho.

https://www.youtube.com/user/portalparaibaonline

Siga-nos no instagram: Paraiba_online

Ou no facebook: paraibaonline