Bolsonaro questiona vacinas contra Covid-19 durante culto

Da redação com Folhapress. Publicado em 9 de junho de 2021 às 18:50.

DANIEL CARVALHO E RICARDO DELLA COLETTA

ANÁPOLIS, GO, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a questionar, nesta quarta-feira (9), vacinas contra a Covid-19 e difundiu desinformação ao afirmar, incorretamente, que os imunizantes estão em fase experimental.

“[Remédios do chamado tratamento precoce] não têm comprovação científica. E eu pergunto: a vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda? Está [em estado] experimental”, disse.

A fala do presidente é falsa porque as vacinas contra a Covid-19 não estão em estado experimental. No Brasil, diferentes imunizantes receberam o aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), tendo passado por análises de segurança, qualidade e eficácia.

Mesmo as vacinas que receberam luz verde para aplicação emergencial passaram por esse tipo de avaliação.