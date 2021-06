Beatles: vem aí série com 6 horas de vídeos e áudios inéditos da banda

Da redação com Folhapress. Publicado em 17 de junho de 2021 às 17:55.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Anteriormente previsto como um longa-metragem, “The Beatles: Get Back”, de Peter Jackson, se tornou uma série documental, dividia em três episódios. O anúncio foi feito nesta quinta (17) pelo Disney+, serviço de streaming em que a obra estará disponível.

A série reúne mais de seis horas de filmagens inéditas da banda britânica. Os episódios estreiam nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

Foram analisadas mais de 60 horas de vídeos inéditos e mais de 150 horas de áudios nunca reproduzidos publicamente.

Jackson, cineasta aclamado por “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” -vencedor de 11 prêmios no Oscar-, afirmou que as pessoas verão os Beatles “com uma intimidade que nunca imaginaram ser possível”.

“É um relato detalhado do processo criativo, com a elaboração de canções icônicas sob pressão, em meio ao clima social do início de 1969. Mas não é nostalgia. É cru, honesto e humano”, diz o diretor.

Entre os conteúdos exclusivos, “The Beatles: Get Back” traz o ensaio de 14 canções que nunca chegaram a ser lançadas pela banda, assim como exibe na íntegra o último show ao vivo dos Beatles.

A série conta ainda com o apoio dos ex-Beatles Paul McCartney e Ringo Starr, além de Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison.

“Esta coleção fenomenal de filmagens nunca vistas antes oferece um olhar sem precedentes sobre a camaradagem íntima, composição genial e impacto indelével de uma das bandas mais icônicas e culturalmente influentes de todos os tempos, e mal podemos esperar para compartilhar ‘The Beatles: Get Back’ com fãs de todo o mundo”, disse Bob Iger, presidente-executivo da Walt Disney Company.

Antes da estreia da série, será lançado o livro “The Beatles: Get Back”, em outubro. A obra terá transcrições de conversas gravadas dos Beatles e centenas de fotos exclusivas.