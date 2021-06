Azevêdo entrega motos para profissionais de Riachão do Poço

O governador João Azevêdo acompanhou, nesta quarta-feira (9), em Riachão do Poço, a entrega de 19 motos para profissionais do município, contemplados com a linha de crédito Empreender Motociclista Profissional.

A ação representa um investimento superior a R$ 330 mil, garantindo melhores condições de trabalho aos contemplados.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o foco do governo de assegurar a geração de emprego e renda, a movimentação da economia e a segurança dos trabalhadores.

“A aquisição de equipamentos como esses, para utilização de forma profissional, é muito importante porque sabemos que durante a pandemia houve um acréscimo muito grande dos serviços de delivery e nós estamos atuando na linha do microcrédito e na habilitação social para esses profissionais, ampliando o programa, que antes era só para carros, e passa a também ser para motos em virtude da grande necessidade do segmento”, frisou.

O secretário executivo do Empreender, Fabrício Feitosa, destacou a importância da iniciativa para atender às pessoas que precisam da atenção do governo para garantir melhores condições de trabalho.

“Nós estamos fazendo essa entrega, atendendo as expectativas dos motofretistas e da demanda do sindicato em virtude da necessidade que a pandemia tem trazido e da importância dessas pessoas para a economia local e nós estamos dando mais qualidade de vida e de trabalho para os empreendedores”, comentou.

A prefeita de Riachão do Poço, Cilinha Dias, afirmou que as motos chegam em um momento importante para os motociclistas e para os moradores do município que precisam dos serviços. “É muito importante esse trabalho do Governo do Estado em parceria com o município, principalmente, pela importância do que isso vai trazer para os motociclistas. A pandemia trouxe muitas dificuldades para diversas classes sociais e essas motos chegaram numa boa hora, apesar de atravessarmos essa fase tão ruim, e essa ação é fundamental para ajudar no sustento das famílias”, falou.

O motociclista Paulo Ricardo agradeceu a atenção do Empreender. “Foi muito bom o Empreender conceder essa linha de crédito para nós que vamos ter um transporte de mais qualidade, melhorando o serviço para os nossos clientes. Eu agradeço a todos que nos deram essa oportunidade e apoio”, disse.

O mototaxista José Olívio também comemorou a conquista. “Eu tinha uma moto velhinha e isso prejudicava bastante o nosso serviço e essa moto vai nos ajudar muito porque dará mais conforto aos nossos clientes e reduzirá o nosso gasto com consertos. Eu agradeço ao governo e ao Empreender pelo projeto”, celebrou.

O deputado estadual João Gonçalves e auxiliares do Governo do Estado acompanharam a entrega das motociclistas.

A linha de crédito Motociclista Profissional é destinada a pessoas físicas que atuam no setor de transporte de pessoas, cargas e prestação de serviços, estejam filiados a sindicatos profissionais de categorias da área, e pretendam adquirir motocicletas novas (0 km), equipamentos/acessórios profissionais e de segurança também novos para tais veículos, a serem utilizados exclusivamente como meio de trabalho.