Áudio: Secretário explica motivo do fechamento de academias na Paraíba

O secretário executivo de Gestão em Redes de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi, afirmou que a determinação de fechamento de academias contida no decreto estadual existe para que a disseminação do coronavírus seja freada em todo o Estado.

Ele explicou que estamos vivendo um período em que a transmissibilidade do coronavírus está muito maior e é fundamental que o setor de educação física tenha consciência e ajude no combate à Covid-19 fechando as portas por 15 dias.

Daniel reforçou, em entrevista à Rádio Caturité, que o momento é de muito cuidado e de consciência em respeito às medidas contra o coronavírus.

Ouça na íntegra: