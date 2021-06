Aposentado é encontrado morto com faca cravada no pescoço

Um homem de 61 anos, identificado como José Marcos Pereira Costa, foi encontrado morto, na casa em que morava no bairro do Presidente Médice, em Campina Grande, por volta das 08h30 da manhã dessa quinta-feira, 17.

O homem era agente sanitarista aposentado e, segundo moradores da região, ele diariamente saia de casa e conversava com os vizinhos. A última vez que foi visto com vida foi na terça-feira, 15.

Uma vizinha do idoso desconfiou do sumiço e foi até a casa dele. Ela tinha uma cópia da chave da casa do homem, que a teria dado para que utilizasse em caso de necessidade.

Ao entrar na casa, a mulher se deparou com o corpo de José Marcos caído no chão da sala. A Polícia foi chamada e uma perícia realizada indicou que ele morreu com pelo menos doze golpes de faca.

A arma do crime foi deixada no pescoço da vítima.

Uma das linhas de investigação do crime é o latrocínio, já que a moto dele não foi encontrada na casa.

Câmeras de vigilância da rua podem ajudar a Polícia na investigação do caso.

O suspeito encontra-se foragido.