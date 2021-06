Agentes do Lar do Garoto fazem protesto por melhores condições de trabalho

Os agentes socioeducativos do Lar do Garoto, que fica localizado em Lagoa Seca, interromperam suas atividades em protesto por melhores salários nessa terça-feira (15).

No estado da Paraíba, os agentes recebem mensalmente, com os descontos no salário, o valor de R$ 1.500.

O representante da categoria, Wandemberg Barbosa, explicou que os agentes também reivindicam prioridade na vacinação contra a Covid-19 e melhores condições de trabalho.

– Foi reivindicada a vacinação para todos. O vale-refeição que recebemos é R$ 220 por mês e queremos R$ 440. Além disso, queremos condições de trabalho porque não tem água para os agentes tomarem. Queremos uma audiência com o governador e a nossa presidente Valesca, que é da Fundac – disse.

Os agentes destacam que se não conseguirem dialogar com o governador, a categoria deve deflagrar greve dia 21 de junho.