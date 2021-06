Aesa divulga a cidade que mais choveu na Paraíba

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 17 de junho de 2021 às 18:24.

João Pessoa é a cidade onde mais choveu este ano no Estado. Segundo levantamento feito pelo setor de Monitoramento e Hidrometria da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (Aesa), foram registrados 1.246,4 milímetros. Maio foi o mês mais chuvoso na capital, com 436,2 milímetros.

O município de Lucena ocupa a segunda colocação do ranking das chuvas 2021 com 1093,9 milímetros.

No mês passado, foram registrados 423,2 milímetros. Outras três cidades localizadas no Litoral completam o top 5 das precipitações na Paraíba: Alhandra (1030,8mm), Bayeux (979,1mm) e Conde (943,9 mm).

Os meses de abril, maio, junho e julho são os mais chuvosos nas regiões Litoral, Brejo e Agreste.

“Nós estamos em período de chuva. Neste período os aglomerados de nuvens se deslocam do Oceano Atlântico em direção à costa leste da Paraíba. Neste mês de junho, as chuvas estão abaixo da média, como a Aesa havia previsto”, lembrou a meteorologista Marle Bandeira.

No Cariri, Sertão e Alto Sertão os meses de fevereiro, março, abril e maio são os mais chuvosos.

“De acordo com a circulação de ventos, as condições oceânicas e atmosféricas os Vórtices Ciclônicos podem começar a provocar pancadas de chuvas já em dezembro e janeiro, contribuindo para a recarga dos açudes. Depois, temos a Zona de Convergência Intertropical, que é o principal sistema gerado de chuvas para a região semiárida do Nordeste”, explicou Marle.

Açudes – Dos 134 reservatórios monitoras pelo Governo do Estado, 20 estão em situação crítica (com menos de 5%), 21 estão em observação (com menos de 20%), 92 possuem mais de 20% da capacidade e apenas um está sangrando.

A lista detalhada com a quantidade de água em cada reservatório está disponível no site aesa.pb.gov.br .