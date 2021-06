Adolescente é morta a tiros no Alto Sertão da Paraíba

Nesse domingo, 13, uma adolescente de 16 anos foi assassinada na cidade de São Bento, no Alto Sertão do Estado. O ex-namorado da jovem é o principal suspeito.

A vítima foi identificada como Raiane Santos Ramalho e, segundo a Polícia Civil, ela estava saindo de casa de moto quando viu o ex-namorado, identificado apenas pelo primeiro nome, André.

A jovem fez uma manobra para voltar para casa e foi perseguida pelo rapaz que invadiu a residência da vítima, sacou um revólver e efetuou vários disparos contra ela na frente da família e de algumas amigas da adolescente.

De acordo com informações, o relacionamento entre os dois havia terminado há cerca de dois meses. No entanto, o rapaz não aceitava o término e ameaçava Raiane desde que ela resolveu colocar um fim no namoro.

O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado.