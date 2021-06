Ministro sobre posturas negacionistas de Bolsonaro: “Não sou tutor do presidente”

O atual ministro da Saúde, o médico paraibano Marcelo Queiroga, esteve mais uma vez na CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquéritos que investiga se houve falhas do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus no país.

Convocado pela segunda vez, Marcelo Queiroga respondeu sobre orientações dadas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), como por exemplo o uso de máscaras para evitar o contágio da Covid-19.

Em resposta, ele afirmou que fez as orientações, mas que não pode censurar as atitudes do chefe de governo.

– Não me compete julgar os atos do presidente da República. As imagens falam por si só. Quando ele está comigo, na maioria das vezes, está de máscara. Estou como ministro para ajudar o meu país e não vou fazer juízo de valor do presidente. Eu oriento, mas eu não sou tutor do presidente – ressaltou.