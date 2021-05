´Zé Gotinha´ será sepultado em Campina Grande sem velório

Em decorrência da possibilidade de sua morte estar vinculada às sequelas da Covid-19, não ocorrerá o velório de José Antonio Costa, o popular ´Zé Gotinha´, assessor parlamentar do deputado Adriano Galdino (PSB), presidente da Assembleia Legislativa.

´Gotinha´ foi a óbito na noite desta sexta-feira no Hospital das Clínicas, em Campina Grande, ao cabo de sucessivas paradas cardíacas e, provavelmente, uma embolia pulmonar.

O seu corpo será levado diretamente do hospital, localizado no bairro da Prata, em Campina, em cortejo, para o cemitério do Monte Santo, com passagem pela residência onde morava, no bairro da Palmeira.

José Antonio Costa tinha 56 anos e era muito conhecido nos meios políticos da Paraíba.