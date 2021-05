Vice-prefeito de Campina Grande fala se será candidato em 2022

O vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro, líder do Progressistas em Campina Grande, em entrevista concedida à Caturité FM, nesta quarta-feira, 12, falou sobre as eleições de 2022.

De acordo com o vice-prefeito, o Progressistas tem articulado na Paraíba para atrair filiações ao partido, visando desta forma a consolidação de nomes para as eleições do próximo ano.

Sobre a possibilidade de ser candidato nas eleições de 2022, Lucas Ribeiro afirmou que isso só poderá acontecer, ou não, após diálogos com os agentes do partido.

“Se eu for convocado pelo partido, vai depender do que será pleiteado. Nós vamos discutir e dialogar, pois precisa ser assim. O que importa é que nós estamos sempre prontos para trabalhar pela cidade”.