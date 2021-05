Vereador pede isenção de tributos para o transporte público de Campina Grande

Da Redação com Ascom. Publicado em 14 de maio de 2021 às 19:18.

Em meio às discussões em Campina Grande sobre o cenário de crise do transporte público em decorrência do agravamento da perda de passageiros por conta da pandemia, o vereador Waldeny Santana (Democratas) lembrou que a gestão municipal vem fazendo sua parte para assegurar a sobrevivência do serviço tendo em vista seu caráter essencial para milhares de campinenses.

Waldeny destacou que, conforme já posto pelo prefeito Bruno Cunha Lima, Campina Grande concede às empresas de ônibus isenção do ISS, tributo de competência municipal, e, além disso, a fim de conter a queda no número de usuários, passou a conceder bônus para cada passagem adquirida, uma ação que auxilia o setor e, sobretudo, tem forte alcance social ao reduzir os gastos dos cidadãos com a passagem.

“Agora, o Governo do Estado tem que fazer sua parte, como já fez, por exemplo, o Rio Grande do Norte, onde a governadora Fátima Bezerra concedeu isenção do ICMS para o transporte público, abrangendo, inclusive, o diesel utilizado pelos ônibus”, disse Waldeny, que apresentou indicação na Câmara Municipal nesse sentido, a ser votada e encaminhada ao Palácio da Redenção.

O vereador enfatizou que, mesmo existindo outros modais de transporte, como os serviços por aplicativo, os ônibus ainda representam um meio essencial, de modo que auxiliar o segmento a sobreviver à crise é garantir a manutenção de um sistema que atende a uma ampla parcela da população, além de gerar emprego e renda.

“E o Governo do Estado precisa ter essa sensibilidade”, comentou Waldeny Santana.