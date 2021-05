Vereador defende modelo híbrido para volta de sessões na CMJP

O vereador Bruno Farias (Cidadania) revelou que acredita que a Câmara Municipal de João Pessoa, quando for retomar as atividades de forma presencial, deve adotar o sistema híbrido. Ele garantiu que a bancada governista não tem medo de fazer debates, dentro ou fora da Câmara.

De acordo com Bruno, há uma preocupação em relação à saúde de todos os servidores e também um diálogo constante com a Associação dos Servidores da Câmara Municipal de João Pessoa para que as atividades sejam retomadas com todos os protocolos e a maior segurança possível.

– Ainda estamos estudando qual seria o melhor modelo, mas o fato é que nós tivemos muitos servidores da Câmara acometidos pelo coronavírus. Perdemos, inclusive, Eduardo Carneiro, que era secretário executivo de comunicação da Câmara Municipal de João Pessoa – disse.

Bruno ressaltou, em entrevista a uma emissora de rádio, que a decisão a respeito do retorno das atividades presenciais diz respeito à mesa diretora da Câmara e será muito bem analisada