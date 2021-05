Vereador de CG diz que deixará PSD se partido integrar base de apoio do PT

“Com certeza, já pode ter a convicção que Sargento Neto deixará o partido se, porventura, houver esse apoio”.

A afirmação partiu do próprio vereador de Campina Grande, Sargento Neto (PSD), ao ser questionado, durante entrevista a uma emissora de rádio, sobre o encontro do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com o ex-presidente Lula (PT).

Sargento Neto enfatizou que não participaria de forma nenhuma da base de apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) e ponderou que prefere nem citar a sigla para não dar azar.

“De pronto eu deixo o partido se houver aí esse apoio a esse partido, não vou nem chamar de partido, não posso nem chamar essa sigla de partido”, finalizou.