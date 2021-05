Vacina Covid-19: “Professores não são prioridade nesse momento”, diz secretário

“O Ministério da Saúde não apresentou cálculos para vacinar (contra a Covid-19) outros grupos que não as comorbidades, e é essa tarefa que a gente precisa cumprir”, enfatizou o secretário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi, em entrevista a uma emissora de rádio campinense.

De acordo com o gestor, trabalhadores como os da Educação e de todas as redes de transportes são a próxima etapa do Programa Nacional de Imunizações (PNI), mas este ainda não é o momento deles, uma vez que a ideia é proteger, inicialmente, os mais vulneráveis.

Desrespeitar essa lógica, segundo Beltrammi, pode trazer problemas à segurança do Plano Nacional, e é esse um dos principais alertas da Secretaria Estadual de Saúde hoje.

“Seguir o PNI é uma boa ideia porque nos dá a chance de compreender que, quando eu faço a conta da vacina pro grupo de comorbidade e eu começo a utilizar em um outro grupo, necessariamente eu não to respeitando o cálculo que foi feito e pode haver problema com doses de vacinas mais à frente, porque eu não calculei doses para professores eu calculei para comorbidades”, finalizou.