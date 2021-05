Universidade oferece bolsas no programa “UFPB no seu município”

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Pró-reitoria de Extensão (Proex), divulgou nesta sexta-feira (14) o edital do programa UFPB no seu município, com abertura de inscrições para seleção de projetos sociais, tendo como foco a interiorização das ações de extensão da Universidade.

O programa “UFPB no seu município” é mantido com recursos da UFPB, previstos em orçamento, e conta com total apoio da Reitoria, por se constituir em uma das estratégias da política de extensão universitária da Instituição.

Ao todo serão ofertadas 100 bolsas no valor de R$ 400. Os projetos devem ser desenvolvidos nas áreas de educação, comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, meio ambiente, saúde, trabalho e tecnologia e produção.

A submissão de propostas será no período de 19 a 31 de maio, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Nesta edição, o programa busca contemplar comunidades e grupos sociais dos municípios paraibanos com população inferior a 150 mil habitantes. Além disso, houve a proposição das ações em três eixos temáticos que envolvem: Cultura e desenvolvimento sustentável; Ciência, tecnologia e Inovação para a inclusão social e Combate à pandemia de Covid-19.

“Dessa forma, espera-se que a extensão universitária possa atuar em proximidade com as demandas dos municípios do interior do estado e de suas populações contribuindo com o desenvolvimento social, cultural, econômico, bem como com o processo formativo acadêmico e profissional de seus discentes bolsistas e voluntários a partir desse diálogo e interação com as diversas realidades sociais”, destacou Profa. Berla Moreira de Moares, Pró-reitora de Extensão da UFPB.

Podem propor projetos docentes e técnico-administrativos com nível superior e que estejam em efetivo exercício. Professores visitantes brasileiros e estrangeiros, substitutos e técnicos em exercício provisório ou colaboração técnica também, desde que haja coincidência temporal entre a vigência do projeto e o vínculo institucional.

Os projetos classificados serão divulgados no dia 25 de junho. A seleção dos alunos bolsistas deverá ser realizada de 1 a 9 de julho. Será concedida a certificação ao projeto que cumprir atividades, cronograma e objetivos propostos, mediante submissão e aprovação de relatório final.

Para ser bolsista ou voluntário do projeto, o aluno deve estar regularmente matriculado em um curso de graduação na UFPB; não participar, como bolsista, de outros programas acadêmicos; apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) satisfatório e não ser concluinte.

O programa prioriza a formação acadêmica e cidadã dos estudantes de cursos presenciais e à distância, por meio de ações que atendam às demandas da sociedade paraibana.

Em abril, o Programa de Bolsas de Extensão (Probex) escolheu 637 iniciativas. Juntos, os dois programas reúnem mais de 737 ações. Mais informações sobre o UFPB no seu município podem ser obtidas pelo site da Proex.