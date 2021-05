UFPB inaugura primeiro Museu de Ciências Morfológicas da Paraíba

O Museu de Ciências Morfológicas (MCM) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) será inaugurado nesta sexta-feira (14), às 9h.

O espaço será aberto para visitação da comunidade acadêmica e do público em geral, no Centro de Ciências da Saúde (CCS), no campus I, em João Pessoa (PB).

Já confirmaram presença na solenidade de abertura, o Reitor Valdiney Gouveia, a Vice-reitora Profa. Liana Filgueira, o Superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), Dr. Marcelo Paulo Tissiani, além de convidados, especialmente da área de saúde, mas seguindo todos os protocolos de biossegurança.

O Prof. Valdiney Gouveia destacou a importância do museu para o estado da Paraíba e parabenizou a iniciativa do Centro de Ciências da Saúde (CCS).

“Quero parabenizar todos os colegas do CCS, especificamente do Departamento de Morfologia por esse trabalho brilhante, impressionante, de formação desse museu que será inaugurado. Trata-se de um espaço único no estado que vai proporcionar oportunidade para que os estudantes conheçam peças sintéticas e reais, com uma riqueza e variedade extraordinárias”, destacou o Reitor.

O museu será aberto ao público a partir do mês de junho. A visita ao museu será feita por meio de agendamento para grupos de estudantes de escolas públicas e privadas. Para o público em geral, o museu vai disponibilizar horários exclusivos que serão divulgados no site do Departamento de Morfologia (DMORF).

“Vamos oferecer essas visitas obedecendo as recomendações da Comissão de Biossegurança Central da UFPB e das autoridades municipais e estaduais. Portanto, nesse primeiro momento, a capacidade deve ser para 30 pessoas”, adiantou a diretora do MCM e chefe do Departamento de Morfologia do CCS, Monique Paiva.

Prof. Valdiney Gouveia ainda destacou o incentivo da Reitoria para inauguração do museu.

“O apoio tem sido irrestrito aos centros em geral, não somente ao CCS. Nesse caso em concreto, o diretor do CCS, o Prof. João Euclides, conta com nossa colaboração em termos de recursos e a desburocratização de algumas ações, de modo a oferecer o melhor para a Universidade”, concluiu o Reitor.

Sobre o Museu

A iniciativa é um projeto pioneiro na Paraíba pois não existe nenhum outro museu de Ciências Morfológicas no Estado. Por meio da coleção, serão expostos os sistemas que formam o corpo humano, a exemplo dos sistemas Circulatório, Nervoso, Respiratório e Reprodutor. Os visitantes poderão visualizar células, tecidos e órgãos por meio de microscópios ópticos, além de assistir a conteúdos apresentados por meio de vídeos e painéis.

Além do manuseio de microscópio, haverá telas de tablets/totens com informações digitais que o usuário poderá acessar. Um dos grandes destaques do museu é uma múmia cuja preparação data de meados de 1960.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @mcmorfologicasufpb.