UFPB busca instalação de polo de educação a distância no município de Cubati

Da Redação com Ascom. Publicado em 18 de maio de 2021 às 19:30.

O Reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi convidado a visitar a cidade de Cubati, nesta terça-feira (18), para conhecer as demandas do município para instalação de cursos de ensino a distância, visando possibilitar a oferta de oportunidades à população da região.

A UFPB já está presente com ensino a distância em 18 polos em municípios paraibanos. Segundo o Reitor, o papel da Universidade é usar a sua expertise para contribuir com a sociedade e um dos meios é a ampliação dos cursos EAD nos municípios.

O Reitor e sua equipe foram recebidos pelo Vice-prefeito George Dantas, representando o prefeito, José Ribeiro de Oliveira; também pelo Presidente da Câmara Municipal, Leandro Vitor de Souza, o Secretário de Educação, Aleksandro Moura de Medeiros, o adjunto da pasta, Elizomar Medeiros, entre outros integrantes da gestão municipal. A comitiva da UFPB contou com a presença da Superintendente de Educação a Distância da UFPB, Profa. Raissa Dália Paulino.

“É um compromisso da UFPB expandir e dar contribuições para além dos seus muros. Nós precisamos fazer com que o estado da Paraíba cada dia mais se capacite e se torne forte, busque oportunidades”, disse o Reitor Valdiney Gouveia, destacando a necessidade de atender essa necessidade do povo de Cubati e da região para que eles tenham acesso a cursos de qualidade e capacitação de professores.

O secretário Aleksandro Moura de Medeiros destacou, entre os diferenciais do município de Cubati, a localização central na região e o pioneirismo – foi o primeiro município da região a ofertar o ensino médio, por exemplo. Entre as principais demandas do município, o secretário citou a necessidade de formação continuada para o corpo docente.

O Reitor Valdiney Gouveia disse, por fim, que fará todos os esforços no sentido de implantar o polo de educação a distância em Cubati. Entre as medidas que adotará para realizar esse projeto, Prof. Valdiney Gouveia pretende buscar o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).