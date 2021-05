Turismo: Agentes de viagens afirmam que Paraíba é a ‘bola da vez’ no Nordeste

Um grupo de 12 agentes de viagens da Operadora Abreu, de São Paulo (SP), está fazendo uma série de visitas técnicas aos principais pontos turísticos de João Pessoa, Costa do Conde e Cabedelo.

O famtour está sendo organizado pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba (ABIH-PB) e a Luck Receptivo João Pessoa, com apoio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur).

No primeiro contato com a equipe da PBtur, os agentes de viagens confirmaram ao diretor de Marketing da estatal de turismo, Luciano Lapa, que a procura pelo Nordeste está intensa e que muitos clientes querem saber mais informações sobre a Paraíba. Todos foram unânimes em dizer que a Paraíba é a “bola da vez” entre os destinos do Nordeste.

O grupo da Abreu chegou na sexta-feira (14) e terá uma extensa programação de visitas aos pontos turísticos e alguns hotéis da rede hoteleira da orla marítima de João Pessoa.

Haverá passeios para as piscinas naturais do Seixas; praias da Costa do Conde, como Tambaba, Coqueirinho e Tabatinga; e um passeio a bordo de um catamarã, que será encerrado na Praia do Jacaré, em Cabedelo, onde poderão contemplar o pôr do sol ao som do Bolero de Ravel, executado pelo músico Jurandy do Sax.

Luciano Lapa explicou que esse é o primeiro famtour com agentes de viagens após um período de restrições por conta da pandemia da covid-19.

Com a melhoria do quadro de casos no litoral paraibano, houve a decisão conjunta de retomar essas atividades, que estão sendo promovidas adotando todos os protocolos de biossegurança, tanto por parte do Governo do Estado, como dos equipamentos envolvidos.

O diretor de Marketing confirmou a chegada de um novo grupo de agentes de viagens nos dias 12 a 19 de junho, todos que trabalham com a Operadora Azul Viagens, também de São Paulo. “Estamos retomando essas ações apostando no retorno gradativo dos turistas de São Paulo, que é o maior emissor de visitantes para a Paraíba”, pontuou Luciano Lapa.

Participam desta ação parceiros como o Hardman Praia Hotel, Slaviero, Aram, Manaíra e equipamentos da Rede Nord, além dos restaurantes Gigante do Mar e Canoa dos Camarões.