Três linhas de ônibus de João Pessoa passam por modificações

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), visando melhorar o atendimento aos passageiros que se deslocam entre os bairros do Bessa e Centro, vai promover três alterações no sistema de transporte público a partir do próximo sábado (15). Passarão por mudanças as linhas 500, 505 e 510. A ação também faz parte das iniciativas relacionadas à Campanha Maio Amarelo.

De acordo com Eduardo Varandas, diretor de planejamento do órgão de mobilidade, a linha 500 – Tambaú, que estava suspensa, vai voltar a circular.

“Estamos reinserindo a 500 para os usuários que estavam embarcando atualmente na 510, já que ela estava passando pela Avenida Esperança, em Manaíra. Serão 38 viagens diárias, atendendo a quem sai do Bessa com destino a área central”, explicou.

O itinerário da linha 500 será iniciado no Big Bompreço (BR-230), cruzando a Flávio Ribeiro Coutinho (Retão de Manaíra), seguindo pelas Avenidas Esperança (Manaíra) e Ruy Carneiro, Rua Professora Maria Sales, Epitácio Pessoa até o Centro.

No retorno, passa pelas Avenidas Epitácio Pessoa, Nossa Senhora dos Navegantes (Tambaú), Ruy Carneiro, João Câncio (Manaíra), cruza a Flávio Ribeiro Coutinho (Retão de Manaíra) e conclui a viagem no Terminal do Big Bom Preço (BR-230).

Já a linha 510 – Tambaú, que sofreu alteração no início da pandemia e estava circulando na ida pela Avenida Esperança e na volta pela Avenida João Câncio, agora passará a ter o seguinte itinerário: sai do Terminal Val Paraíso (Bessa), passa pelas ruas José de Oliveira Curchatuz, Miriam Barreto Rabelo e segue pelas Avenidas Flávio Ribeiro Coutinho, Edson Ramalho e Epitácio Pessoa até o Terminal de Integração do Varadouro (TIV).

No retorno, sai do TIV trafegando pelas Avenidas Epitácio Pessoa, Nossa Senhora dos Navegantes, Ruy Carneiro, João Maurício, Flávio Ribeiro Coutinho, Argemiro de Figueiredo e encerra no Terminal Val Paraíso (Bessa).

Entre as alterações, a Semob-JP também informa aos passageiros habituados a utilizarem a linha 505 – Bairro dos Ipês, que as viagens agora serão iniciadas no Terminal de Mandacaru, passarão pelo Terminal dos Ipês, Rua Joaquim Pires Ferreira até as Cinco Bocas e seguirão itinerário normal. Porém, o prefixo da linha será 504 – Mandacaru (Via Ipês).

“Por isso, é de extrema importância que os passageiros observem a placa indicativa dos ônibus”, alertou Eduardo Varandas.