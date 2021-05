Trauma de JP vai expandir leitos para tratamento de pacientes com Covid-19

O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, afirmou que haverá uma expansão no número de leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital de Trauma Humberto Lucena, em João Pessoa.

Ele explicou, durante entrevista a uma emissora de rádio, que o espaço onde funcionava o setor administrativo do hospital dará lugar a mais 70 leitos de enfermaria e 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com Geraldo, a ideia de expansão surgiu desde o aumento de casos da Covid-19 no mês de março. Ele disse que a reforma deve ficar pronta “dentro de 30 a 40 dias”.