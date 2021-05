Trabalhadores são assassinados com mais de 40 tiros em Cabedelo

Dois homens foram mortos a tiros quando saíram para trabalhar, bem próximo ao bairro de Mandacaru, em Cabedelo. Segundo a polícia, as vítimas não tinham antecedentes criminais.

Paulo Sérgio e Gilberto de Souza trabalhavam na carvoaria próximo ao local e costumeiramente faziam o mesmo trajeto.

De acordo com a Polícia, os indivíduos que mataram as vítimas saíram de dentro da mata e dispararam vários tiros contra os dois. A perícia encontrou mais de 50 cápsulas de arma a.40 automática e também .38.

Ainda de acordo com a Polícia, é provável que o crime tenha envolvimento com alguma quebra de conduta entre facções, já que as vítimas não tinham qualquer anotação criminal.

*Com informações da TV Cabo Branco