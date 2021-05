Trabalhadores da Educação são vacinados em João Pessoa

Gratidão, alívio e esperança. Esses foram os principais sentimentos relatados pelos profissionais da educação que trabalham em João Pessoa e que começaram, neste domingo (16), a serem imunizados contra a Covid-19. A ação faz parte da primeira etapa da imunização desse grupo prioritário pela Prefeitura de João Pessoa, que recebeu, carinhosamente, o nome de Domingo na Escola.

O desejo de milhares de profissionais começou a se concretizar após pleito do governo municipal junto ao Tribunal Regional Federal (TRF-5) – decisão essa que saiu na noite deste sábado e foi proferida pelo desembargador federal Cid Marcondes.

Foram 10 postos de vacinação espalhados pela cidade, pela manhã até o meio da tarde. Os profissionais da educação receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer.

A secretária de Educação e Cultura do Município, América Castro, fez questão de visitar os locais de vacinação, para se confraternizar com os profissionais. Ela ressalta o esforço da Prefeitura de possibilitar essa oportunidade para a equipe da educação das redes pública e privada.

“Estamos muito felizes em começar a vacinar os profissionais da educação hoje, começando pela Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Só na rede pública municipal somos cerca de 35 mil servidores da educação e a expectativa é que neste domingo vamos imunizar uma média de 10 mil profissionais”, afirmou a secretária.

Para ser vacinado, o trabalhador da educação tem que comprovar que trabalha e reside em João Pessoa, apresentando a documentação pessoal, cópias do contracheque ou declaração da instituição de ensino e do comprovante de residência – cópias que ficarão retidas no local da vacinação – além de terem de realizar seu cadastro no aplicativo ou no site Vacina João Pessoa.

“Todos os trabalhadores das escolas serão contemplados, como merendeiras, recepcionistas e pessoal da limpeza. Começamos a vacinação dos trabalhadores de educação hoje com dez ginásios e agendamos cinco mil pessoas hoje”, destaca Aline Grisi, diretora de Vigilância em Saúde do Município.

Alívio e alegria – Emocionada, Amanda Kaline da Silva, que leciona na Escola Quilombola Professora Antônia do Socorro Silva Machado, localizada no bairro de Paratibe, comentou que aguardou com muita ansiedade pelo momento de ser vacinada.

“Eu estava muito ansiosa e hoje eu não me contive. Estou muito feliz em conseguir finalmente ser vacinada, não tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo nesse momento, só consigo chorar. É o choro de lavar a alma e de somente agradecer por chegar até aqui com saúde e seguir para a próxima dose”, relatou.

A professora também descreveu como está sendo a rotina desde que as aulas foram suspensas presencialmente por conta da pandemia.

“Nós temos tentado o ensino remoto, mas com muita dificuldade, porque a nossa escola fica numa área bem distante e as crianças muitas vezes não têm muito acesso a internet. Acredito que demos um passo importante agora com essa vacinação. É um sonho que agora está voltando a ser realidade, de a gente poder voltar ao nosso trabalho como era”, afirmou Amanda Kaline da Silva.

Professora da rede privada de ensino, da Escola Sempre Viva, trabalhando com criança de dois anos de idade, Rita de Cássia da Conceição também destaca a emoção do reconhecimento da situação dos professores nesse momento de enfrentamento à pandemia.

“Nós já voltamos às aulas presenciais de educação infantil, mas há aquele momento de desconfiança dos pais, de dúvida, de medo, de estar precisando trabalhar e deixar os filhos na escola. Agora vem essa dose de alívio e de esperança com o reconhecimento dos professores como um grupo prioritário. Agradeço muito a prefeitura”, ressaltou.