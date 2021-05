Terceira Onda da Covid-19 na PB: Secretário fala sobre aumento de casos e mortes no estado

O secretário de saúde do estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, afirmou durante entrevista nesta quarta-feira (12) sobre a possibilidade de uma terceira onda da Covid-19 no estado.

Segundo o médico e gestor de saúde, há uma previsão de aumento de casos e de óbitos nos próximos meses.

Ele disse que esse novo pico vai depender do comportamento das pessoas.

De acordo com Geraldo, é preciso que a população continue seguindo as medidas restritivas para evitar a terceira onda da doença.

Isso é uma previsão da Fiocruz e a gente também faz essa previsão de que se não houver um comportamento adequado da população, nós poderemos, na segunda quinzena de junho e julho, termos um novo incremento de casos novos e mortes – afirmou.

O secretário lamentou o alto índice de casos e mortes em cidades pequenas e apontou que, caso o descumprimento das medidas continue, novas restrições poderão ser adotadas pelo governo nos próximos dias.

– Alguns gestores que não seguiram o plano estadual e as orientações da secretaria estadual de saúde. Nós temos vários municípios com incidência alta de casos novos. Municípios pequenos com quantitativo de dados elevados. Não é momento para relaxar, as pessoas precisam entender a importância desse momento para que o estado não precise adotar em junho e julho medidas de restrições com fechamento de segmentos econômicos. Uma parcela da população não tem obedecido às restrições, nas cidades pequenas principalmente as pessoas não usam máscaras e em Campina e João Pessoa são registrados aglomerações na orla, no açude velho, nos bares e restaurantes – lamentou.