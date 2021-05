Tenho esperança que o PP esteja conosco em 2022, afirma Bruno

A pergunta que não quer calar nos bastidores políticos é se a aliança do PSD com o PP vai continuar nas eleições do próximo ano. Em Campina Grande, os partidos firmaram aliança em 2020 onde elegeram Bruno Cunha Lima prefeito e Lucas Ribeiro vice.

Já em João Pessoa, o prefeito da capital, Cícero Lucena, é filiado ao Progressistas e aliado do governo João Azevêdo (Cidadania), o que aumenta ainda mais as especulações sobre o destino dos partidos no próximo ano.

Questionado sobre o tema, o prefeito de Campina afirmou que a sua expectativa é que o PP esteja junto ao PSD e demais partidos que fazem oposição ao governo de João.

Ele disse em entrevista nesta quinta-feira (13) que não pode falar por outros partidos, mas lembrou que o PP faz parte da sua gestão com Lucas Ribeiro como vice-prefeito.

– Eu não tenho essa característica de avaliar outros partidos. Só o PP pode falar por eles. Nós temos uma aliança, Lucas é o meu vice, então, a minha expectativa e esperança é que o partido esteja conosco nas oposições – pontuou.