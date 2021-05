Suspeito de tráfico é preso com 16 kg de drogas em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 12 de maio de 2021 às 11:55.

A Polícia Militar apreendeu 16 kg de maconha do tipo ‘skank’, variação mais concentrada da droga, na noite dessa terça-feira (11), com um suspeito de 28 anos, no bairro de Tambaú, na orla de João Pessoa.

Uma das equipes da Companhia Especializada em Apoio ao Turista (CEATur) passava em rondas quando se deparou com o homem, que estava com uma mochila nas costas. Na abordagem, foi encontrado dentro da bolsa um tablete da droga.

O suspeito, que é da cidade de Esperança, disse que estava hospedado em um flat, também em Tambaú, e lá foram apreendidos os outros tabletes da droga.

O preso foi apresentado na Central de Flagrantes, no Geisel, e deve responder criminalmente por tráfico de drogas.