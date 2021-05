Suspeito de assalto fica ferido durante tentativa de fuga

Na noite deste domingo (16), em Pedras do Fogo, na Paraíba, um homem de 19 anos, suspeito de tentar praticar um crime, se feriu após sofrer um acidente enquanto tentava fugir do local do crime.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem tentou roubar a moto de um comerciante de 20 anos, e este teria atirado contra ele.

De acordo com a PM, a equipe frustrou a tentativa de assalto, o suspeito tentou fugir da polícia, mas acabou sofrendo um acidente. O homem foi socorrido para um hospital do municipal.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver, munições e a moto da vítima, que foi recuperada.

O estado de saúde da vítima não foi informado.