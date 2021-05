Sine-JP não funciona em virtude de reparos no prédio

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), que funciona no bairro do Varadouro, não estará aberto ao público nesta segunda-feira (17).

O fechamento é em virtude de reparos que precisam ser realizados na estrutura do teto do prédio, danificada em razão da forte chuva registrada nos últimos dias.

Quem estava com atendimento agendado para a data e também na sexta-feira (14) passada à tarde, deve conferir no perfil do Sine-JP no instagram (@SineJpOficial) para qual dia foi remarcado.

O Sine-JP volta a atender o público normalmente na terça-feira (18), das 8h às 16h. Lembrando que para o atendimento presencial se faz necessário um agendamento, que é feito acessando o endereço eletrônico agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br.