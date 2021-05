Sesc/PB realiza ações em parceria com o Movimento Unidos Pela Vacina

Da Redação com Ascom. Publicado em 16 de maio de 2021 às 22:19.

Nos meses de abril e maio, o Sesc Paraíba realizou ações informativas, de orientação e de apoio aos trabalhadores do comércio para cadastramento à vacinação contra a Covid-19, em parceria com o Movimento Unidos pela Vacina.

Encabeçado por Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza e promovido pelo grupo Mulheres do Brasil, o Movimento mobiliza empresários e entidades em uma ação conjunta para acelerar a imunização da população brasileira até setembro deste ano.

A partir do trabalho que é realizado na área de saúde do Sesc, com corpo funcional qualificado e presença nacional, principalmente em cidades mais distantes dos grandes centros, o Sesc vem colaborando com o movimento em prol de toda a sociedade civil.

Atuação do Sesc Paraíba

A equipe do Núcleo de Saúde Ocupacional (Nusoc) do Sesc realiza uma ação na empresa Ferreira Costa, com orientações sobre o coronavírus e, especialmente, sobre a vacinação.

Sandra Fernandes, fisioterapeuta no Sesc Paraíba, explica que estão sendo feitas fazendo ações de orientação ao público-alvo da vacinação.

“Estamos seguindo o Programa Nacional de Imunização e, também, auxiliando aquelas pessoas que têm dificuldade em fazer seu cadastramento no site da Prefeitura, além do agendamento da vacina”, explica.

Apesar dos esforços da saúde estarem concentrados no combate à Covid-19, Sandra explica que não pode ser deixado de lado o cuidado com as arboviroses, que incluem doenças como dengue, zika e chikungunya.

“Esta última teve um aumento de 20% entre 2019 e 2020, exatamente pela falta de orientação e incentivo às medidas preventivas. Já que o Sesc possui essas duas frentes de trabalho, entre tantas outras, resolvemos juntar duas ações e promover informação para os trabalhadores do comércio de uma forma mais abrangente”, afirma a fisioterapeuta. Dessa forma, a equipe da instituição também marcou presença com o projeto Sesc Alerta.

Núcleo de Saúde Ocupacional

Para mais informações sobre ações de saúde do Sesc Paraíba, o telefone para contato é o (83) 3612-7600. O Núcleo de Saúde Ocupacional da instituição fica localizado na Av. Dom Pedro I, 562 – Centro, João Pessoa.