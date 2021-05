Sesc divulga selecionados para a XVII Mostra Curumim de Teatro Infantil

Da Redação com Ascom. Publicado em 16 de maio de 2021 às 21:37.

Em continuidade ao trabalho de fomento cultural, o Sesc divulgou os selecionados para a edição 2021 da Mostra Sesc Curumim de Teatro Infantil. Com a mostra, a instituição busca manter a produção artística ativa mesmo com as medidas de isolamento social impostas pela pandemia da Covid-19.

Este ano, a atividade conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação, e oferece ao público infantil de escolas públicas do município uma programação variada de artes cênicas e ações educativas, com oficinas e apresentações artísticas, democratizando o acesso à cultura e ofertando produtos culturais de qualidade.

A cada ano, a Mostra Curumim se afirma como uma importante ação que tem entre seus objetivos ampliar a percepção do público, expandindo seu acervo cultural e senso crítico, se tornando um agente fomentador na criação de plateia.

As propostas abaixo selecionadas serão exibidas de forma virtual nas plataformas digitais de educação e nas redes sociais do Sesc Paraíba. Além disso, ficarão disponíveis para a instituição por 90 dias, a contar do término da Mostra, que poderá exibi-las em suas atividades recreativas, sociais e culturais.

Apresentações:

1. Perfeitamente Imperfeitos – Cia Trupeçando

2. Sementes: quando o sonhadário germina – Casulo Teatro

3. Achadouros teatro para bebês – Coletivo Criadouros

4. A casatória c’a defunda – Cia. Pão Doce

5. Para onde voam os pássaros – Sociedade T

6. Piruá de Circo – Palhaço Piruá

7. Respeitável Público – Grupo Teatro Oficina

8. E a live era nossa? – K’os Coletivo

9. Emaranhada: O Vessero de Mavi – Amarilis Irani

10. Nascimento de Cassimiro Coco – Mamulengo Estrela do Norte

Oficina para profissionais da educação:

1. O Método Performático como estratégia de Leitura Lúdica do texto Dramático Infantil na Sala de Aula – Cia Heureca;

2. Brinquedos para Contar e Ensinar – Família Los Iranzi

3. Audiodescrição em conteúdo escolar – Larissa Hobi

Oficina para crianças;

1. Oficina de Construção de Brinquedos Circenses Com Material Reciclável – Cirkombi;

2. Confecção de Bonecos Mamulengos – Cia. Berradeiros.

Contação de Histórias

1. Cantos da Carochinha – Arly Arnaud

2. As histórias de D.Chica – Cia. Boca de Cena

3. Histórias que habitam em mim (vídeo 01) – Elisabete Pacheco

4. Respeita meu Black – Avatar Cia de Teatro Infantil

5. Cia Café Com Pão – A História de Griôt.

6. Cia Café com Pão – O Tocador de Zabelê

7. Grupo de Teatro Engenho Imaginário – Minhoca Filomena

8. Grupo de Teatro Engenho Imaginário – Tangolonomango

9. Projeto Pano de Cuscuz – Buyê

NOTA

O Edital 002.2021 previa a seleção de até 20 propostas na categoria Contação de Histórias, número que não foi atingido pelo total de inscritos. Desse total, após avaliação e decisão unânime da Curadoria de Seleção, apenas 9 propostas atenderam aos critérios objetivos e de seleção previstos no edital para compor a programação da Mostra Curumim de Teatro Infantil.