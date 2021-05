Sequestro relâmpago deixa bandido morto e vítima ferida, em João Pessoa

Um sequestro relâmpago foi registrado no início da noite dessa terça-feira, 18, em João Pessoa. A vítima foi uma policial federal.

Segundo informações da Polícia Miliar, ela foi abordada pelo acusado enquanto estava em seu carro. O suspeito entrou no veículo armado e fez com que ela dirigisse por várias ruas do bairro de Manaíra, até chegar na avenida Ruy Carneio.

A PM interceptou o veículo e houve troca de tiros.

De acordo com o major Bruno, comandante da Ceatur, os policiais pediram que houvesse a liberação da refém e o acusado não obedeceu, apontando a arma para a cabeça da vítima constantemente.

– Os policiais conseguiram manter a calma e a refém tentava abrir a porta do carro e fugir, mas ele a impedia. Num determinado momento, ela conseguiu sair e um dos policiais consegui fazer a retirada dela de dentro do veículo. O suspeito ameaçou a refém e um dos policiais, que teve que efetuar disparos para salvaguardar a própria vida e a da vítima – disse

Ambos foram socorridos para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

O sequestrador deu entrada apresentando quadro hemorrágico, possivelmente devido a dois ferimentos de bala no tórax e abdômen. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A policial federal passou por atendimento e não corre risco de morte.