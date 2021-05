SENAI lança edital que fomentará a inovação e o empreendedorismo

A Unidade de Educação Profissional do SENAI da Paraíba publicou o edital do VII Inova SENAI. A finalidade é promover a educação, cultura da inovação e empreendedorismo, apoiando soluções inovadoras.

Podem participar do Inova SENAI alunos regularmente matriculados em cursos de qualificação profissional, habilitação técnica ou de aprendizagem industrial básica, além de técnicos, supervisores, coordenadores, consultores e docentes do SENAI.

Nesta edição podem ser submetidos projetos inovadores nas categorias: Produto, Processo, Alimentos e Bebidas e Tecnologias Assistivas. Os projetos deverão ser inscritos por equipes compostas por no mínimo dois e no máximo cinco alunos. Os docentes, técnicos ou consultores serão orientadores da equipe.

As inscrições acontecerão exclusivamente pela plataforma da Saga SENAI de Inovação, no endereço http://plataforma.gpinovacao.senai.br/.

“O Inova Paraíba busca promover soluções para problemas reais, que impactam a vida das pessoas e o trabalho na indústria. Esse ano o principal desafio é demonstrar a capacidade de inovação dos alunos independente do ambiente que eles estejam, com os recursos que estão ao seu alcance”, ressaltou Thiego Brandão, supervisor de Estratégias Educacionais do SENAI PB.

No mês de outubro, acontecerá um evento para apresentar os projetos selecionados na VII edição do Inova SENAI. Na oportunidade será feito uma votação e os três projetos melhor avaliados, em cada categoria, por alunos e instrutores das Unidades do SENAI, serão premiados com certificados e matrículas em cursos de habilitação técnica, qualificação ou aperfeiçoamento profissional ofertados em unidades do SENAI-PB.

Para obter mais informações sobre o VII INOVA SENAI. Os interessados devem entrar em contato através do telefone: (83) 2101-5424.