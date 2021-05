Senadora tem emenda que beneficia profissionais do setor de eventos acatada

Da Redação com Ascom. Publicado em 14 de maio de 2021 às 20:51.

Uma emenda apresentada pela senadora Daniella Ribeiro permitirá que profissionais do setor de turismo sejam incluídos e atendidos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

A matéria foi aprovada nesta terça-feira (11), no Senado Federal, e teve como relatora a senadora Kátia Abreu, que acatou a emenda de Daniella. Com a aprovação no Senado, o Projeto de Lei n. 5.575/2020, torna o Pronampe permanente como política oficial de crédito. A matéria segue para sanção presidencial.

Daniella, em sua fala, destacou a importância de incluir profissionais do setor de eventos no Pronampe, considerando os impactos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus.

“A minha preocupação em apresentar a emenda foi porque o Pronampe não contemplava o setor. Mesmo atendido pelo Perse, quem trabalha com eventos precisa também de outros incentivos, dada a violenta perda acumulada em mais de um ano de pandemia”, afirmou.

Daniella agradeceu à senadora Kátia Abreu por acatar a emenda, destacando que é preciso sensibilidade para entender o momento difícil pelo qual passam os profissionais do setor de eventos que foram os primeiros a ter as atividades suspensas e continuam sem trabalhar em muitas cidades.

“Em nome dessas pessoas, agradeço à senadora Kátia. É um setor que precisa de um olhar de cuidado e apoio. Junto ao Perse, o Pronampe vai trazer um alívio para mais de 6 milhões de famílias brasileiras”, pontuou.