Seminário realizado em Campina terá “Um novo olhar sobre as calçadas”

A edição 2021 do Seminário Cidade Expressa, que será realizada de maneira híbrida no dia 10 de junho, uma quinta-feira, das 19h às 21h, terá como tema “Um novo olhar sobre as calçadas”, conforme definido na última reunião do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande e Região Metropolitana (CTMU).

O assunto foi proposto levando em consideração tanto a importância das calçadas para a mobilidade humana quanto a situação destes espaços em nossa cidade, que, em geral, não atendem sequer minimamente às medidas técnicas para seu aproveitamento adequado.

Para tratar sobre o assunto, a coordenação do CTMU convidou uma autoridade no tema, o urbanista, arquiteto, professor, consultor e escritor Francisco Cunha, coautor do livro “Calçada: o primeiro degrau da cidadania urbana”, que mora em Pernambuco e prontamente atendeu ao pedido de participação no evento.

O Seminário Cidade Expressa tem como objetivo envolver a sociedade num processo de discussão sobre os projetos e obras de infraestrutura que possam assegurar o desenvolvimento do município a partir de iniciativas dos governos federal, estadual e municipal, com ênfase para os temas de infraestrutura e mobilidade urbana.

Além disso, durante o seminário, o poder público municipal deve prestar contas das atividades desenvolvidas no último ano no âmbito das ações de mobilidade urbana.