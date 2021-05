Semana do MEI reune mais de 900 inscritos na Paraíba

Proporcionar conteúdos e serviços para auxiliar e inspirar quem já é ou deseja se tornar um microempreendedor individual (MEI). Essa é a proposta da Semana do MEI, evento realizado anualmente pelo Sebrae, que na edição de 2021 contou com mais de 900 inscrições na Paraíba.

Realizada em formato 100% digital por conta da pandemia do coronavírus, a Semana do MEI foi encerrada na última sexta-feira (14), oferecendo ao público, durante cinco dias, capacitações, mentorias e apresentação de casos de sucesso.

De acordo com a analista técnica do Sebrae Paraíba, Germana Espínola, as capacitações oferecidas pela programação estadual da Semana do MEI, através de metodologias específicas para WhatsApp e plataformas de videoconferência, reuniram 662 inscritos, abordando temas como marketing digital, formalização, crescimento planejado, finanças e e-commerce. Por sua vez, os webinars promovidos pela programação do Sebrae Nacional contaram com a participação de 293 paraibanos.

Além das capacitações oferecidas pelas programações estadual e nacional, das mentorias e consultorias, o Sebrae Paraíba também realizou, durante o evento, transmissões ao vivo nas redes sociais, apresentando ao público casos de sucesso de microempreendedores individuais da Paraíba.

“Realizada pela segunda vez consecutiva em formato 100% digital, tivemos uma semana dedicada a essa categoria, repleta de muitas informações e conhecimento. Durante a programação, pudemos destacar temas como marketing digital e finanças, apresentar casos de sucesso, inspirando empreendedores sobre a importância de organizar a gestão de seus negócios”, acrescentou a analista do Sebrae.

Sobre o MEI – O microempreendedor individual (MEI) é uma categoria criada há mais de 10 anos para estimular a formalização de profissionais autônomos no Brasil.

Para se enquadrar na categoria, o faturamento anual do negócio não pode ultrapassar o valor de R$ 81 mil. Além disso, ao se formalizar e passar a contar com um CNPJ, o empreendedor pode emitir notas fiscais, contratar até um funcionário e acessar uma série de benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-maternidade e pensão por morte.

Para conhecer mais informações sobre a categoria, os interessados podem acessar o site oficial do governo federal, no endereço https://www.gov.br/empresas-e-negocios. Além disso, no site do Sebrae Paraíba (http://www.sebraepb.com.br/), na Central de Relacionamento e no WhatsApp da instituição (ambos com número 0800 570 0800), quem já é ou deseja se tornar um MEI também pode conferir uma série de capacitações e serviços que são oferecidos mensalmente ao público.