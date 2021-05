Covid-19: secretário prevê data para vacinação de toda a população da PB

Em entrevista concedida no final da manhã desta quinta-feira (13), o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, revelou que a previsão para iniciar a vacinação do público em geral, dos 18 aos 59 anos, é o mês de agosto ainda deste ano, caso o cronograma do Ministério da Saúde se concretize.

“O governo federal acena que até o final do ano serão adquiridos 500 milhões de vacinas, inclusive está adquirindo mais 100 milhões da Pfizer e já adquiriu 100 milhões. A Fiocruz também acena para uma produção mais elevada da AstraZeneca. A CoronaVac vai haver uma interrupção, que nós acreditamos que seja temporária”, completou.

Ele pontuou que a fase atual de vacinação na Paraíba vai de encontro ao Programa Nacional de Vacinação, neste momento contemplando os paraibanos e paraibanas com comorbidades.

“Após o término de 100% desse grupo, nós entraremos naquelas atividades ocupacionais que se expõem com maior intensidade ao vírus, que são: motoristas de ônibus, professores, aeroviários, metroviários, e várias outras profissões. Terminado mais esse grupo, aí sim será ampliado para toda a população, de 18 a 59 anos, em ordem decrescente de faixa etária, para que não haja aglomerações nas salas de vacinação”, finalizou.