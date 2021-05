Secretário faz previsão de chegada da Coronavac na PB e volta a citar aplicação irregular

“Esperamos que sábado (15) nós possamos receber doses da Coronavac. Estamos em contato direto com o Ministério da Saúde, no sentido de que possamos receber essas doses e aí sim encaminhar aos municípios de acordo com a orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI)”.

A afirmação partiu do secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, durante entrevista concedida a uma emissora de rádio campinense, nesta quinta-feira (13).

De acordo com ele, o Governo do Estado tem orientado a todos os 223 municípios que sigam rigorosamente o PNI. Ele lembrou que houve uma recomendação do Ministério da Saúde liberando a utilização da segunda dose da vacina Coronavac como primeira dose, mas esclareceu que isso só ocorreu em duas remessas específicas.

“A Secretaria Estadual de Saúde enviou um formulário a cada um dos municípios para confessarem que utilizaram D2 em D1, cada município teve essa oportunidade de afirmar que usou indistintamente, 63 municípios confessaram”, disse.

Sobre essa questão, Geraldo afirmou não poder analisar a atuação de municípios isoladamente para o quantitativo exato de D2 que foi utilizado em D1, uma vez que o órgão é responsável por entregar, aplicar e em quem aplicar serão de responsabilidade dos municípios.

Na ocasião, o secretário foi questionado sobre a discrepância no número de vacinas direcionado a João Pessoa em comparação ao de Campina Grande e ponderou, novamente, que a Secretaria segue o plano nacional.

“Por exemplo, João Pessoa teve um desempenho de quase 150% na última campanha de vacinação contra influenza, Campina Grande teve 120%, então são essas diferenças que o Programa Nacional de Imunização se baseia, que diferem o quantitativo de vacinas enviadas para este, ou aquele município, além da estimativa populacional”, disse..

Por fim, o gestor citou o trabalho do Ministério Público e pontuou que tem certeza que as fiscalizações estão sendo feitas, além de declarar que cobrar dos que não cumprem também é um dever do órgão.