Secretário diz que se municípios seguirem orientações não há necessidade de alteração no decreto

O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, afirmou, em entrevista a uma emissora de rádio pessoense, que se os municípios adotarem as orientações do Plano Novo Normal, não haveria a necessidade de alteração no decreto estadual, que está próximo da data de renovação.

No Plano Novo Normal, segundo o gestor, os municípios na bandeira laranja possuem restrições, como o funcionamento apenas de atividades essenciais.

“A Secretaria Estadual de Saúde e o Governo do Estado nunca se omitiram em relação a tomar atitudes que preservem as vidas, diminua o adoecimento de paraibanos e evite um colapso da sua rede hospitalar”, finalizou.