Secretário aponta incongruências na divisão de doses da vacina para CG

O secretário executivo de Saúde de Campina Grande, Gilney Porto, afirmou que, se for fazer uma comparação, há uma incongruência muito grande na divisão de doses da vacina contra a Covid-19 em relação a Campina Grande e João Pessoa.

Ele destacou que João Pessoa tem se apresentado à frente de diversas capitais e disse que não está reclamando que a cidade está recebendo doses, mas sim que Campina Grande está recebendo um número muito menor.

De acordo com Gilney, Campina Grande está sendo diretamente prejudicada com as falhas na divisão das doses da vacina e frisou, em entrevista a uma emissora de rádio, que a Prefeitura tem reclamado constantemente aos órgãos competentes para que as falhas sejam corrigidas.

– São tantos erros sucessivos que vêm acontecendo nessa divisão de doses, que vem prejudicando não só Campina Grande, mas todo o estado da Paraíba – disse.

Gilney ainda ressaltou que as pessoas não podem ter a falsa sensação de que, porque a vacinação iniciou, podem se aglomerar. Ele reforçou que é fundamental manter as precauções contra o coronavírus para que haja uma diminuição no número de casos.