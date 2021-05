Secretário anuncia abertura de inscrições para o Empreender Paraíba

O secretário executivo do Empreendedorismo, Fabrício Feitosa, anunciou nesta terça-feira (18), em entrevista a uma emissora de rádio, que foram abertas as inscrições para o Programa Empreender Paraíba para concessão de crédito para os empreendedores que desejam iniciar um negócio.

– Estamos com inscrições abertas para alguns municípios de algumas regiões de nosso estado. São 810 vagas que estão distribuídas entre as cidades. As primeiras pessoas que se cadastrarem serão atendidas – disse.

As vagas serão destinadas às linhas de crédito Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Profissional Liberal e Profissional Liberal Juventudes.

Os cadastros devem ser realizados entre os dias 20 a 25 de maio ou até quando existirem vagas. Os interessados podem realizar o cadastro através do site www.empreender.pb.gov.br.