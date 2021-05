Secretaria estadual deverá se candidatar à deputada federal em 2022

A secretária estadual de Desenvolvimento de Articulação Municipal, Ana Cláudia Vital do Rêgo (Pode), durante visitas às obras estaduais em Campina Grande, abordou sobre as eleições de 2022, em entrevista concedida à Caturité FM, nesta segunda-feira, 17.

De acordo com Ana Cláudia, segunda colocada nas eleições municipais de Campina Grande em 2020, para as eleições do próximo ano, a tendência é que ela se candidate à câmara de deputados federal.

Entretanto, Ana Cláudia destacou que sua candidatura está em diálogo com os agentes que integram o grupo ao qual faz parte.

“Nós estamos desenvolvendo nosso trabalho político, estamos avançando na secretaria e nas ações com os municípios. Nós estamos conversando com nosso agrupamento político, nosso nome está à disposição, e a tendência é que venha a disputar como deputada federal. É algo que será discutido, ninguém faz política sozinho, e o mais importante é direcionar nossas energias em salvar vidas”, declarou.