Secovi Paraíba promoverá fórum em defesa da retomada segura da economia

A direção do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado da Paraíba (Secovi/PB), por meio do seu presidente, Érico Feitosa, vai lançar nesta terça-feira, 18, durante uma reunião interna da entidade, o Fórum Estadual pela Retomada Segura da Economia (Ferse).

De acordo com Feitosa, trata-se de uma iniciativa liderada pelo Secovi com o objetivo de mobilizar as mais diversas entidades da esfera privada e representações do setor público para a união em busca de alternativas efetivas e viáveis para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia do coronavírus, que há mais de um ano provocou um impacto sem precedentes recentes sobre a saúde e a economia.

“Diante desse quadro, o Secovi Paraíba entende que a sociedade civil, através de todos os seus meios de representação, pode e – mais que isso – deve se manifestar de maneira assertiva, posicionando-se no centro de todas as discussões”, comentou o presidente do sindicato.

“Será um conjunto de ações buscando promover, estimular e cobrar a construção de um esforço conjunto, de todos os entes, para que sejam encontrados caminhos e soluções”, adiantou.

Logo após a reunião com a diretoria, o presidente do Secovi apresentará maiores detalhes sobre o projeto, que incluirá diálogo com instituições e com autoridades públicas em busca de alternativas que combinem o binômio retomada e segurança sanitária. “Até porque não há duas frentes, apenas uma, que não se divide – pelo contrário – soma-se”, pondera Érico Feitosa.