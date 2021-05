Sebrae/PB e Prefeitura de João Pessoa reúnem-se para discutir economia criativa

Da Redação com Ascom. Publicado em 17 de maio de 2021 às 12:14.

Com foco na economia criativa, o Sebrae Paraíba, a Secretaria Municipal do Trabalho, Produção e Renda (Setrab) e a Funjope se reuniram, em encontro virtual realizado na última semana, para discutir ações voltadas aos talentos culturais de João Pessoa.

A reunião é o primeiro passo para montar uma parceria entre a instituição e os órgãos da Prefeitura Municipal de João Pessoa com a finalidade de elaborar uma proposta para desenvolver ações de economia criativa na capital.

Durante o encontro de trabalho, a analista Renata Câmara abordou a consultoria ofertada pelo Sebrae para projetos sociais. “É um novo produto disponível no nosso portfólio de soluções de mercado para elaboração de projetos de captação de recursos”, afirmou.

Em seguida, a gestora Regina Amorim destacou a necessidade de atender a cadeia produtiva do carnaval e das festas juninas como negócios que funcionem o ano inteiro junto a outras atividades econômicas, principalmente os negócios do turismo. Além disso, ela tratou da importância de pensar um projeto piloto de território criativo a ser apoiado através de consultorias empresariais e cursos.

“Temos como exemplo a metodologia DICE Fellowship, que é um programa de economia criativa inclusiva desenvolvido pelo Conselho Britânico e baseado em três pilares: aprendizado, mentoria e fortalecimento da rede. Está presente em apenas seis países (Reino Unido, Brasil, Egito, Indonésia, Paquistão e África do Sul) e tem a finalidade de fomentar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O programa inova ao entrelaçar três pilares estratégicos: economia criativa, empreendedorismo e impacto social. O objetivo é ajudar empreendedores sociais e criativos a aprimorar o conhecimento e as qualificações para que possam sustentar seus negócios e multiplicar seu impacto”, explicou.

Outro ponto ressaltado por Regina Amorim foi sobre a necessidade de se elaborar um pacote de qualificação para o empreendedorismo.

“A reunião foi bastante objetiva, com boas propostas a serem desenvolvidas em um projeto elaborado pelas três entidades. Também há a possibilidade de, em junho, ter um curso de design para artesanato para melhoria da qualidade do artesanato e da oferta de novos produtos”, contou.

Ainda durante a reunião, o secretário executivo da Setrab, João Bosco, citou outras reuniões já realizadas entre a pasta e o Sebrae, bem como os projetos Eu Posso Empreender e Eu Posso Aprender.

Por sua vez, o presidente da Funjope, Marcus Alves, comentou sobre o repasse financeiro para artistas locais, por meio de editais, realizado pelo órgão.

Participaram do encontro de trabalho a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae Paraíba, Regina Amorim; a analista técnica do Sebrae, Renata Câmara; o secretário executivo da Setrab, João Bosco; o chefe de gabinete da Setrab, Tarcyo Alves; e o presidente da Funjope, Marcus Alves.