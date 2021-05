Sebrae Paraíba oferece consultorias gratuitas para pequenos negócios

O Sebrae Paraíba está disponibilizando um serviço gratuito e on-line de consultorias sistemáticas para os pequenos negócios do Estado. Os agendamentos já estão disponíveis e podem ser feitos por meio da internet, nos canais de relacionamento do Sebrae.

Com quatro horas de duração, as consultorias oferecidas pelo Sebrae são um dos destaques da programação deste ano da semana do Microempreendedor Individual, um evento promovido pela instituição que teve início na última segunda-feira (10) de forma totalmente digital.

De acordo com o gerente de Relacionamento Digital do Sebrae Paraíba, João Jardelino, além dos microempreendedores individuais, também podem se inscrever para a consultoria on-line as microempresas e também empresas de pequeno porte.

– As consultorias on-line são totalmente gratuitas, com quatro horas de duração em temáticas relevantes para a gestão do pequeno negócio – disse.

Entre os temas abordados, João destacou o marketing digital, ferramenta importante para o microempreendedor neste momento de pandemia. Ele explicou que, para se inscrever, basta procurar uma agência regional do Sebrae por meio da central de relacionamento ou preencher um questionário da consultoria on-line que está inserido no portal institucional.

A Central de Relacionamento do Sebrae Paraíba e o WhatsApp da instituição atendem pelo mesmo número: 0800 570 0800.