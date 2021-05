Sebrae inicia Semana Nacional do Microempreendedor Individual

O Sebrae-PB iniciou nesta segunda-feira, 10, a Semana Nacional do Microempreendedor Individual (MEI) que acontece até a próxima sexta-feira, 14.

O evento tem como tema: “Uma nova visão para o futuro do seu negócio” e é voltado para quem já é MEI ou está decidindo se formalizar.

As atividades têm sido realizadas de forma 100% virtual e a programação inclui palestras, oficinas e apresentações de cases de sucesso, além de orientações em atendimento nas salas do empreendedor espalhadas em todo o estado da Paraíba.

O superintendente do Sebrae-PB, Walter Aguiar, destacou que antes da pandemia, o segmento já era bastante prejudicado em relação às questões tributárias e trabalhistas, e por conta da pandemia, a situação se agravou ainda mais, fazendo com que muitos microempreendimentos acabassem fechando por causa de dificuldades.

“Nessa semana é preciso lembrar a todos, do olhar diferenciado que esse segmento tem que ter, pois ele representa 99% das empresas desse país, 56% dos empregos formais do país e representa 30% do PIB do país”, enfatizou.

Ele explicou que em função do aumento do desemprego e da questão financeira, muitos microempreendimentos estão nascendo no país e que por isso merecem mais atenção.