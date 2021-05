Saúde de JP disponibiliza emissão de Cartão SUS de forma virtual

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 17 de maio de 2021 às 17:03.

Durante a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Saúde de João Pessoa oferece à população a emissão do Cartão SUS de forma virtual, por meio de mensagem de texto via aplicativo WhatsApp.

O objetivo é não causar aglomeração de pessoas em ambientes fechados e, assim, evitar disseminação do coronavírus.

Devem buscar o serviço, para a emissão do documento, apenas os usuários residentes em João Pessoa que ainda não possuem o Cartão SUS e aqueles que tiveram suas solicitações de consulta, exames ou cirurgias não inseridas no Sistema de Regulação pelos polos distritais de digitação por necessidade de atualização de cadastro.

“Se o cidadão já possui o cartão e não teve nenhum problema com solicitações em decorrência de não atualização de cadastro, pode ficar tranquilo. Não há necessidade de procurar o serviço”, afirmou Alana Aguiar, coordenadora do Cartão SUS em João Pessoa.

Para organizar o contato, cada Distrito Sanitário disponibiliza números específicos para atender aos usuários de cada região da Capital.

Para emitir o documento, mesmo por telefone, é necessário ter em mãos o RG, CPF e um comprovante de residência, em João Pessoa, no nome do usuário. São válidos contas de água, energia, internet, faturas de cartão de crédito ou de lojas de departamento.

“Na inexistência desses documentos no nome do usuário, ele deve procurar a unidade de saúde da família onde é cadastrado e atendido para a emissão de uma declaração de residência pela equipe da USF”, explicou a coordenadora do serviço.

Confira os telefones para emissão do Cartão SUS por Distrito Sanitário:

DISTRITO SANITÁRIO I: 98699-2182 e 98699-2179

Bairros: Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Bairro dos Novais, Costa e Silva, Oitizeiro, Cruz das Armas, Esplanada, Funcionários I, Jardim Planalto e Jardim Veneza

DISTRITO SANITÁRIO II: 98699-2185 e 98699-2180

Bairros: Boa Esperança, Colinas do Sul, Cristo, Cuiá, Ernani Sátiro, Funcionários II, Funcionários III, Geisel, Grotão, Jardim Itabaiana, João Paulo II e Rangel

DISTRITO SANITÁRIO III: 98699-2181 e 98699-2183

Bairros: Colibris, José Américo, Mangabeira, Mussumagro, Paratibe, Parque do Sol e Valentina

DISTRITO SANITÁRIO IV: 98699-2184

Bairros: Bairro Dos Estados, Cordão Encarnado, Centro, Distrito Mecânico, Ipês, Ilha do Bispo, Jaguaribe, Mandacaru, Roger, Tambiá, Treze de Maio e Varadouro

DISTRITO SANITÁRIO V: 98699-2170

Bairros: Altiplano, Água Fria, Aeroclube, Bancários, Bessa, Cabo Branco, Castelo Branco, Cidade Recreio, Expedicionários, Jacarapé, Jardim Cidade Universitária, Jardim Miramar, Manaíra, Penha, Tambaú, Timbó, Torre, Quadra Mares, São José e Jardim Brisamar.

Caso a pessoa não encontre o bairro onde mora na lista, deve ligar para 9 8610-9259, telefone da Coordenação do Cartão SUS, e informar o bairro que será encaminhado para o atendimento. O funcionamento da coordenação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.